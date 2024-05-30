Массированный удар нанесен по авиабазе Староконстантинов

Авиабаза Староконстантинов в Хмельницкой области Украины подверглась массированному удару. Об этом пишет издание «Зеркало недели».

Сначала был совершен удар беспилотным летательным аппаратом «Герань», за которым последовали атаки крылатыми ракетами. Также поступили сообщения о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В Харькове произошли взрывы, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он упомянул о повреждении объекта критической инфраструктуры, но не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

За несколько часов до этого сообщалось, что в Харькове повредили объект критической инфраструктуры. По словам мэра, на месте возник пожар. Какие-либо подробности о поврежденном объекте не приводятся.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США рассказали о бегстве ВСУ под Харьковом.