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США обеспокоены атаками Украины на российские системы предупреждения о ядерном нападении

WP: США обеспокоены атаками ВСУ на системы оповещения о ракетном нападении

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mil.ru

Соединенные Штаты обеспокоены попытками Украины атаковать российские системы раннего предупреждения о ядерном нападении. Об этом сообщает The Washington Post .

Своей тревогой по этому поводу поделился с изданием американский чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. По его словам, Вашингтон передал Киеву озабоченность двумя попытками атак ВСУ на радиолокационные станции, которые обеспечивают как предупреждение о ядерных пусках со стороны Запада, так и обычную противовоздушную оборону.

«Эти РЛС не были вовлечены в поддержку войны России против Украины», — заявил американский чиновник. Он подчеркнул, что для России это чувствительные объекты, задействованные в стратегическом сдерживании.

В той же статье приводятся слова и знакомого с проблемой украинского чиновника, который заявил, что «Россия использовала [эти] радиолокационные станции для наблюдения за действиями украинских военных».

Согласно действующей российской доктрине ядерного сдерживания, «воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, может стать поводом для применения ядерного оружия.

Подробнее о проблеме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские силы ПВО уничтожили цель над Армавиром.

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