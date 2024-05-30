Название статьи в британской газете Telegraph, в которой была пессимистичная оценка будущего Украины в противостоянии с Россией, дважды изменили за короткий период. Об этом, ссылаясь на данные сервиса архивных копий веб-сайтов, сообщает РИА Новости.

Сначала заголовок статьи журналистки Лизы Хейзелдайн звучал: «Украина теперь знает, что ей осталось всего несколько месяцев для выживания». Затем название материала изменилось на: «Украина знает, что все кончено». Но и оно очень быстро стало другим: «Без западного вооружения Украине, возможно, останется всего несколько месяцев».

В статье говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знает, что Киев на фоне снижения заинтересованности Запада в помощи недолго сможет оказывать сопротивление России. По мнению автора, власти Украины обеспокоены тем, что конфликт перестанет быть вопросом первостепенной важности для западных политиков, так как большинство из них занято выборами в своих государствах.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает идею о гипотетическом созыве мирной международной конференции по урегулированию украинского конфликта с участием и РФ, и Украины возможным продолжением усилий КНР по созданию условий для решения этого кризиса.

Ранее в Италии заявили, что РФ может наносить удары по территории НАТО.