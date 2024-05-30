Некоторых российских пенсионеров ждет повышение выплат в июне

В июне пенсионные выплаты будут увеличены для двух категорий граждан: тех, кто достиг 80-летнего возраста в мае, а также работающих пенсионеров, которые ушли с работы в апреле. Об этом декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм».

По его словам, для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, фиксированная надбавка к пенсии удваивается. В текущем году эта доплата составит 8134 рубля 88 копеек, что повысит общую сумму надбавки до 16 269 рублей. Никаких дополнительных заявлений подавать не требуется, так как перерасчет производится автоматически.

Вторая категория — это пенсионеры, уволившиеся не позднее апреля. Поскольку работающим пенсионерам не предоставляется индексация пенсий, пересмотр размера пенсии с учетом предыдущих увеличений происходит после их ухода на пенсию. «Увеличение пенсии происходит уже через второй месяц после увольнения», — подчеркнул Виноградов.

В мае указали на устойчивый рост числа работающих пенсионеров в России.

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