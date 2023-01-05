Белоруссия и Россия проведут учения для летчиков

Самолеты Су-25 во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022» на полигоне Обуз-Лесновский, 2022 год

Россия и Белоруссия продолжают наращивать региональную группировку войск и планируют провести совместные летно-тактические учения на территории республики, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РБ. От российской стороны в маневрах примет участие воинское формирование воздушно-космических сил. Что известно о грядущих учениях и в каком состоянии пребывает совместная группировка войск Союзного государства, — в материале «Газеты.Ru».

Москва и Минск планируют провести совместные летно-тактические учения на территории Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения», — уточнили в министерстве.

От ВС РФ в этом в учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил. В белорусском министерстве отметили, что подразделения Вооруженных сил России продолжают прибывать на полигоны, с ними планируется проводить мероприятия боевого слаживания.

«В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск сил. Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Минобороны республики напомнили, что создание совместной группировки реализуется «в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи наших границ». Там подчеркнули, что подготовка группировки носит комплексный характер и затрагивает системы обеспечения.

Учения региональной группировки войск не направлены против третьих стран, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко. По его словам, для проведения летно-тактических учений будет «увеличен воздушный компонент».

Ответ НАТО

22 декабря представитель МИД России Мария Захарова назвала развертывание региональной российско-белорусской группировки войск ответом на наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике.

«Что касается осуществляемого с октября развертывания дополнительных контингентов… Их следует рассматривать как симметричный ответ на складывающуюся военно-политическую обстановку в регионе, а именно, наращивание военных сил НАТО в Польше и странах Прибалтики и непрекращающаяся накачка Украины западными вооружениями всех видов, всех мастей, с поставкой туда инструкторов или под видом инструкторов просто боевиков, наемников»,

— сказала Захарова в ходе брифинга.

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны РБ тогда отметили, что в состав группировки войдет российский контингент численностью чуть менее 9 тысяч. Также запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронемашин и до 100 орудий и минометов калибра свыше 100 миллиметров.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также сообщал, что Москва и Минск с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей группировки войск.

Министр обороны РБ Хренин также сообщил в октябре, что при необходимости в вооруженные силы республики могут привлечь до полумиллиона военнообязанных, а также анонсировал поступление в белорусские войска российских ракетных комплексов «Искандер» и зенитно-ракетного комплекса «С-400» «Триумф». 19 декабря Лукашенко объявил, что «С-400» и «Искандеры» встали на боевое дежурство в Белоруссии.

По словам Хренина, несмотря на отсутствие признаков агрессии со стороны западных государств, есть вероятность возможного задействования войск, размещенных у белорусских границ. «Подтверждением этому является беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в восточноевропейском регионе», — добавил министр обороны Белоруссии.

«Принуждение» к спецоперации

Сразу же после объявления о создании совместной группировки войск появились слухи о «принуждении» Белоруссии к участию в российской спецоперации на Украине. В частности, сообщалось, что с этой целью президент РФ Владимир Путин прибыл 19 декабря в Минск.

В декабре представитель немецкого правительства Штеффена Хебештрайт заявил, что Берлин обеспокоен этим визитом российского лидера из-за возможного изменения позиции Белоруссии по отношению к СВО на Украине. В Москве опровергли эту информацию.

«Как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов об отношении к подобным рассуждениям.

На встрече 19 декабря Путин и Лукашенко действительно обсуждали взаимодействие по военной линии, однако о возможном участии Белоруссии в СВО не сообщалось. Основной темой встречи двух лидеров была энергетика.