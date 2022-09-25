Как в Израиле. В России предложили призывать новых граждан в армию

Глава Совета по правам человека России Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст получивших российское гражданство людей до 45 или 50 лет. Так он отреагировал на инициативу члена СПЧ Кирилла Кабанова, призвавшего мобилизовать лица, имеющие гражданство РФ более 10 лет. До этого Фадеева возмутило, что под частичную мобилизацию не попали специалисты IT.

Увеличение призывного возраста для натурализованных

В Telegram-канале СПЧ опубликован ответ Валерия Фадеева на инициативу Кирилла Кабанова о призыве на военную службу людей, получивших российское гражданство.

«Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас», — сказал Фадеев.

Он напомнил, что, согласно Конституции, защита Отечества — долг и обязанность гражданина России, при этом в основном документе не делаются «различия между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован».

«Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — уверен глава СПЧ.

При этом он пояснил, что не имеет в виду «немедленную мобилизацию натурализованных иностранцев», так как «это было бы дискриминацией».

«Но, например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в 1 год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас», — предложил Фадеев.

«Нет никакого смысла»

22 сентября Кирилл Кабанов сообщил в своем Telegram-канале, что СПЧ готовит предложения по «обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана», которые уже не менее 10 лет имеют гражданство России.

«Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи. Реализация данной инициативы будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине», — полагает Кабанов.

В тот же день президент Федерации мигрантов Вадим Коженов заявил «Газете.Ru», что принятие такого решения «маловероятно», так как указ о получении и лишении гражданства в России подписывает лично президент Владимир Путин.

«Кабанов, конечно, может высказать свое мнение, никто ему не запрещает <...> У нас гражданство выдает президент лично своей подписью. Когда все эти люди приносят огромный многостраничный документ, Владимир Владимирович лично его подписывает. И лишение гражданства – очень сложная процедура, и на выходе подпись президента. Как он (Кабанов – «Газета.Ru») себе это представляет? Должно быть судебное решение, сначала надо принять закон, о котором он говорит. У меня большой скепсис в отношении подобных идей, более того, я не вижу в этом никакого смысла», — подчеркнул Коженов.

По его словам, если поправки будут приняты, иностранцы могут законно уклониться от призыва. Он предположил, что мигрант в случае появления «проблемы» может «уехать к себе на родину на год, про него все забудут».

«Все прошло, он вернулся. И в чем он виноват? Даже если вдруг на волне происходящих событий что-то такое и примут, то хорошо работать оно не будет», — уверен президент Федерации мигрантов.

Он также отметил, что среди мигрантов есть много готовых пойти служить, поэтому «нет никакого смысла» пытаться «согнать людей неготовых».

А в беседе с «Подъемом» Коженов предположил, что мигрантов «логично» обязать отслужить до получения паспорта, а не после.

«Проще тогда, например, внести правки в закон «О гражданстве», сказать, что если принимает гражданство мужчина определенного возраста (а возраст можно поменять), то тогда он должен сначала отслужить в армии или предоставить справку, что он болен. В этом хоть какая-то логика есть», — пояснил он.

Отсрочка для специалистов IT

Накануне в Telegram-канале СПЧ было опубликовано возмущение Валерия Фадеева тем, что в Минобороны России решили не призывать в рамках частичной мобилизации специалистов IT.

«Что касается «брони»: почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. «Бронь» должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности», — пояснил Фадеев.

Он добавил, что также намерен обратить внимание Минобороны на тот факт, что есть группа граждан, «которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не входят в них и оказываются в «серой зоне» законодательства».

Фадеев пояснил, что имеет в виду родителей и опекунов детей с инвалидностью до и старше 16 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

«Совет также считает, что отсрочка от мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. В частности, это соцработники», — отметил глава СПЧ.

В тот же день в Telegram-канале Минцифры появилось сообщение, что ведомство не поддерживает претензию Фадеева к отсрочке от мобилизации для специалистов IT.

«С учетом введенных ограничений на импорт зарубежных IT -решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах. Это вопрос обеспечения технологического суверенитета.

Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран»,

— привели в канале слова главы Минцифры Максута Шадаева. Он также напомнил, что по решению Минобороны только сотрудники аккредитованных IТ-организаций, которые соответствующее высшее образование, получили отсрочку от мобилизации.