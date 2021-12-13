Почему Минские соглашения эффективно работали раньше и могут работать в будущем

Зеленский во время визита в Донбасc, 2021 год

Непрекращающиеся спекуляции о Минских соглашениях, как и активные попытки Украины изменить их формат, как правило, сопровождаются аргументацией об их неэффективности. Чего удалось достичь спустя почти 7 лет с момента подписания договоренностей – в колонке Руслана Ильинского специально для «Газеты.Ru».

В последние годы, пожалуй, ни один из международных договоров не цитировался и не обсуждался так часто, как принятый 12 февраля 2015 года комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов и одобренный специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, был призван положить конец кровопролитной гражданской войне в Донбассе.

Что представляют из себя Минские соглашения сегодня? Они стали настоящим феноменом, который в ненависти к себе сумел объединить крайне патриотически настроенных граждан Украины, России, ДНР и ЛНР. Не проходит ни одного дня, чтобы в заголовках СМИ по отношению к Минским соглашениям не было эпитетов: мертвые, бесполезные, невыполнимые, невыгодные, замороженные.

Притом важнейшим достижением Минских соглашений, безусловно, стало окончание фазы активных наступательных военных действий. В дальнейшем это привело к устойчивому снижению потерь среди гражданского населения. Например, в 2017 году, по сравнению с 2014 годом (2546 человек), количество погибших жителей ДНР снизилось в 9 раз (278 человек), в 2019 году – почти в 17 раз (160 человек), а в 2020 году – в 50 раз (50 человек).

Причиной позитивной динамики стало, в том числе, вступление в силу с 27 июля 2020 года дополнительных мер режима бессрочного прекращения огня между ЛДНР и Украиной, подписанных 21 июля 2019 года. Знаковым показателем эффективности принятых мер стали данные ОБСЕ, согласно которым, в период с 27 июля по 15 сентября 2020 года не было зафиксировано ни одного случая гибели среди мирных жителей.

Обмены пленными

Передышка от обстрелов позволила сторонам сосредоточить свое внимание на гуманитарной составляющей: начать активные действия по выполнению шестого пункта Минских соглашений в разрезе освобождения и обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

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Несмотря на трудности и крайнюю политизацию этого механизма, каждый год проходили крупные обмены удерживаемыми лицами между Украиной и республиками.

Проводимая работа вселяла оптимизм и надежду на то, что данный пункт соглашений будет полностью закрыт. Для сравнения в начале 2017 года количество удерживаемых Украиной граждан ДНР составляло 832 человека, на момент декабря 2021 года – 94.

Минские соглашения при Зеленском

Уверенная победа на президентских выборах весной 2019 года Владимира Зеленского, позиционировавшего себя как договороспособного миротворца, внушала надежду на полное окончание войны на Донбассе и предоставление ЛДНР особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.

К сожалению, этим надеждам не было суждено осуществиться. Реализация Минских соглашений при Зеленском стала худшей за всю историю конфликта.

2021 год стал первым, когда не состоялось ни одного обмена пленными. Более того, предыдущие обмены до сих пор считаются незавершенными, поскольку Украина так и не выполнила процедуру процессуальной очистки (полное снятие обвинений и уголовных дел) в отношении переданных ЛДНР граждан.

Фактически при попадании на украинскую территорию этих людей могут заново привлечь по тем же статьям, по которым они были задержаны ранее. До сих пор президентом Украины не был подписан указ о помиловании 13 человек, переданных республикам в 2019-2020 годах, несмотря на взятые ранее обязательства.

Активно применяются новые типы вооружений, в частности, запрещенные к применению на линии разграничения БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2.

Переговорные группы зашли в глухой тупик. Вызывают недоумение и назначенные в них с украинской стороны представители. Например, гуманитарную подгруппу вместо более компетентного в этом вопросе омбудсмена Украины, Людмилы Денисовой, возглавила Галина Третьякова – депутат от президентской фракции «Слуга Народа», в первую очередь известная своими скандальными высказываниями и выходками в парламенте (заявления о стерилизации безработных женщин, а также законопроектом о легализации канабиса).

Так мертв ли Минск?

Он жив и жизнеспособен. Выполнение даже нескольких его пунктов может иметь высокий результат. Минские соглашения – реально эффективный механизм бескровного разрешения конфликта на Донбассе. Но с оговоркой на инициативу всех его подписантов.

Необходимо понимать, что конфликт, возникший на Востоке Украины – исключительно политический, не имеющий под собой религиозной, либо этнической составляющей, а значит и не обязанный длиться столетиями.

Другой вопрос заключается в сложности принятия решений и личных качествах участников сторон. Страх Зеленского столкнуться с ответом воинственно настроенного пассионарного меньшинства (а именно – радикальных националистов) показал их важность и необходимость. При сильной политической воле Украина вполне способна закончить конфликт у себя дома, пусть и не с плюсом для гордости отдельных слоев населения, но без потерь и угрозы его чудовищного повторения.

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