20 лет назад США вышли из Договора по ПРО. Россия этим воспользовалась

13 декабря 2001 года США объявили об одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок — о том, как с тех пор изменился расклад сил в области ПРО.

13 декабря 2001 года президент США Джордж Буш выступил с формальным уведомлением о выходе страны из Договора по ПРО. Российское руководство сразу же заявило об ошибочности такого решения. В России настаивали на сохранении этого двустороннего документа, имевшего международное значение, и даже называли его «краеугольным камнем стратегической стабильности и безопасности».

В СССР и США, когда подписывали Договор об ограничении ПРО и протокол к нему в 1974 году, руководствовались задачей защиты баз стратегических ядерных сил и центральных пунктов управления ими для гарантированного ответного удара по агрессору

Вскоре после выхода из Договора по ПРО 1972 года Соединенные Штаты приступили к размещению элементов системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Европе. Наземные базы в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения этой ПРО.

Однако система Aegis Ashore сможет гарантировать защиту только от ограниченных по масштабу ракетных ударов. В случае гипотетического обмена массированными ракетно-ядерными ударами между Соединенными Штатами и Российской Федерацией никакая система ПРО не поможет.

От российских гиперзвуковых блоков «Авангард» пока еще вообще нет эффективных методов защиты.

При этом в Польше и Румынии должны понимать, что в случае гипотетического военного конфликта между Россией и НАТО базы ПРО в этих странах станут объектом первого ядерного удара.

Согласно тексту Договора по ПРО 1972 года, каждая сторона обязалась иметь не более двух систем ПРО: вокруг столицы и в районе сосредоточения пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В июле 1974 года был подписан дополнительный протокол, которым разрешалось иметь только одну такую систему: либо вокруг столицы, либо в районе пусковых установок МБР. СССР выбрал защиту для Москвы, США – для ракетно-космической базы Ванденберг.

В состав отечественной стратегической системы ПРО А-135, развернутой вокруг столицы, входят командно-вычислительный пункт (КВП), в котором размещаются вычислительные средства и средства управления системой ПРО; противоракета ближнего перехвата – высокоскоростной атмосферный перехватчик ПРС-1 с газодинамическим управлением; четырехгранный стрельбовый радиолокатор «Дон-2Н»; ядерный боевой заряд для противоракет; шахтные пусковые установки. Работа системы А-135 полностью автоматизирована.

Несмотря на все свои несомненные (а порой и просто выдающиеся) достоинства, у А-135 есть два существенных недостатка.

Во-первых, это стационарная система. Достаточно только посмотреть на стрельбовый радиолокатор «Дон-2Н», напоминающий усеченную египетскую пирамиду с множеством подземных этажей и шахтные пусковые установки.

Во-вторых, высокоскоростной атмосферный перехватчик ПРС-1 комплектуется только ядерной боевой частью, а это очень резко сужает возможную сферу боевого применения А-135: ядерный взрыв прямо над столицей будет катастрофой. Следовательно, сбивать вблизи Москвы МБР с помощью А-135 нельзя.

Однако потенциал неядерного перехвата есть у перспективной системы А-235 «Нудоль», которая к тому же обладает мобильностью. Это позволит передислоцировать эти новейшие системы на удаленные театры военных действий и обеспечить с необходимой эффективностью в районах ведения военных действий стратегическую противоракетную оборону войск и важнейших объектов.

Ранее подобной возможности не было. Сегодня Договор по ПРО Россию уже не связывает. По данным НАСА, 15 ноября 2021 года Министерство обороны РФ при успешном испытании противоспутникового оружия, в результате чего был уничтожен не функционировавший космический аппарат «Космос-1408», применила именно систему «Нудоль».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).