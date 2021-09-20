Как Владимир Костенко создал для СССР военную судостроительную промышленность

20 сентября 1881 года, 140 лет назад, в глухом селе появился на свет человек, который заложил основы советского военного судостроения. Владимир Костенко участвовал в Цусимском сражении, а итогом его жизни стали построенные военные корабли, заводы и даже целый город – Комсомольск-на-Амуре. «Газета.Ru» вспоминает жизнь офицера, инженера и ученого.

На «Орле» в Цусиме

Миллионы людей знают его под другой фамилией. Писатель Алексей Новиков-Прибой вывел его под именем «инженера Васильева» – одного из персонажей книги «Цусима». Роман читают и сейчас. Но многие читатели и не подозревают, что настоящее имя «инженера Васильева» было Владимир Полиевктович Костенко. И он являлся одним из первых советских судостроителей.

Жизненный путь Костенко начался 20 сентября 1881 года – в многодетной семье земского врача, проживавшего в селе Великие Будища (ныне Полтавская область на Украине). После гимназии он поступил на учебу на кораблестроительное отделение петербургского Морского инженерного училища.

Дипломная работа начинающего инженера, в которой он представил проект крейсера, настолько впечатлила комиссию, что стены училища 23-летний Владимир покинул с золотой медалью и с занесением имени на почетную доску.

Молодого специалиста назначили на броненосец «Орел», которому в составе 2-й Тихоокеанской эскадры предстояло идти на Дальний Восток – сражаться с японцами. В поход «Орел» отправился недостроенным. Многочисленные недоделки пришлось устранять уже в походе – и на плечи Костенко легла уйма работы. Но в итоге именно «Орел» оказался единственным из пяти броненосцев эскадры, который пережил сражение с японцами при Цусиме 14-15 мая 1905 года.

Корабль получил ужасающие повреждения – в «Орел» попало около трехсот вражеских снарядов. Но он удержался на поверхности воды, сохранил, в отличие от своих собратьев, остойчивость и не перевернулся. И это была первая инженерная заслуга Костенко.

Обнаружил дефект «Титаника»

В 1906 году Владимир Полиевктович оказался под арестом. В его квартире в Санкт-Петербурге нашли сделанные им для себя записи и обвинили в «написании противоправительственного сочинения, но не распространенного». В Петербург приехал Полиевкт Иванович Костенко, бросившийся хлопотать за сына. В итоге отец внес огромный залог в триста рублей – и офицера освободили. Но из армии пришлось уйти.

Владимир получил назначение помощником главного строителя эскадренного броненосца «Андрей Первозванный». В конструкцию броненосца нужно было вносить изменения, продиктованные печальным цусимским опытом – и участие Костенко в этом деле оказалось незаменимым.

Способности кораблестроителя он проявлял исключительные. Показателен случай. В 1909 году Владимир Полиевктович посетил завод в Белфасте, где строились гигантские трансатлантические лайнеры «Олимпик» и «Титаник». Ознакомившись с их моделями и чертежами, Костенко заявил директору фирмы Harland & Wolff Ltd, что конструкцию лайнеров вкрались крупные недостатки – и они могут погибнуть даже от одной небольшой пробоины в корпусе.

Слова Костенко сочли «бестактностью» и во внимание не приняли.

Впоследствии академик Алексей Крылов писал в своих мемуарах: «Инженер Костенко представил блестящий отчет, в котором с ясностью показал недостатки в конструкции громадного пассажирского лайнера «Титаник». В первый же рейс опасения Костенко подтвердились: «Титаник» от столкновения с ледяной горой получил сравнительно ничтожное повреждение, но вследствие упомянутых конструктивных недостатков через два часа потонул».

Классическая схема защиты от торпед

Вернувшись из Великобритании, Владимир Полиевктович был принят на должность начальника технической судостроительной конторы Общества Николаевских заводов и верфей «Наваль». Здесь он руководил строительством для Черноморского флота двух больших кораблей –

«Императрица Екатерина Великая» и «Император Николай I».

Работая над черноморскими дредноутами, Костенко внес в их конструкцию ряд конструктивных усовершенствований, позволивших улучшить их котлы, башни главного калибра и другие механизмы. Одновременно он приступил к разработке линкоров следующего поколения, вооруженных невиданным прежде в российском флоте 406-мм калибром. Костенко подготовил четыре варианта таких кораблей – с разной скоростью, водоизмещением, с двух- и трехорудийными башнями главного калибра.

Тогда же Владимир Полиевктович придумал классическую схему защиты корпуса военных кораблей от вражеских торпед.

Разработанная Костенко система защиты предусматривала в подводной части корабля многочисленные мелкие помещения, отгороженные друг от друга крепкими переборками – принимая взрыв торпеды, они должны были «гасить» взрывную волну и ограничивать распространение забортной воды.

Помимо линкоров, Костенко руководил строительством крейсера «Адмирал Нахимов» (будущая «Червона Украина», участвовавшая в Великой Отечественной войне) и нескольких эсминцев.

После прихода к власти большевиков услуги Владимира Полиевктовича оказались очень востребованы. С 1922 по 1924 годы он занимает ряд крупных постов в промышленности Украинской СССР, а затем становится членом правления «Судотреста», но в 1928-м – подпадает под репрессии. Впрочем, довольно быстро выходит на свободу и получает повышение.

После освобождения в 1931 году Костенко – главный инженер предприятия «Проектверфь», он руководит строительством новых судостроительных заводов в Комсомольске-на-Амуре и в Северодвинске, крупнейшего в Европе наклонного стапеля на черноморском заводе №381 – впоследствии использовавшегося для создания советских авианосцев.

Укротитель Амура

Город Комсомольск-на-Амуре обязан своим местоположением именно Костенко. Подыскивая место для будущего судостроительного завода, Владимир Полиевктович, присмотрел площадку у Малого и Большого Силинских озер, одно из которых превратилось во внутренний заводской бассейн. При этом, Костенко пришлось решать интересную технологическую задачу.

В течение столетий спуск судов на воду происходил посредством наклонных стапельных устройств, по которым корпус судна скользил до самой воды. Но Амур – река капризная, ей свойственны колоссальные паводки. Из-за них длина обычных наклонных стапелей должна была достигать полукилометра и не гарантировала безопасного спуска.

И тогда Владимир Полиевктович предложил беспрецедентную прежде схему сухих утепленных доков, находящихся выше горизонта акватории реки – в которых суда строились на горизонтальных стапелях и потом выводились в реку через цепочку шлюзов.

Завод был построен, а вокруг него возник целый город. Амурскими наработками Костенко впоследствии пользовались при создании судостроительных заводов в США, Японии и в странах Западной Европы. А Владимир Полиевктович, наладив производство на Амуре, отправился на берега Белого моря – создавать аналогичный завод в Северодвинске.

В 1930-1950 годы в СССР трудно было найти судостроительный завод, к созданию или модернизации которого он не приложил бы руку.

Умер Владимир Костенко 1956 году. И до самых последних дней жизни проектировал новые заводы и корабли.