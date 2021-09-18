Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Захарова отвергла возможность отмены закона об иноагентах из-за давления Запада 19:06
«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги 19:01
Диетолог рассказал, как избавиться от жира на животе 18:53
Бывший президент «Спартака»: Кокорину без разницы играет он или нет, главное —... 18:43
Депутат Европарламента пригрозил «Северному потоку — 2» превращением... 18:36
Почетный президент РФС назвал игрока, на которого стоит обратить внимание Карпину 18:33
СБУ и МВД Украины провели учения на границе с Россией 18:31
Захарова — о реакции западных СМИ на ролик в поддержку олимпийцев:... 18:14
Британский дипломат предупредил о наказании для Лондона за срыв сделки... 18:13
Эксперты рассказали о дополнительных выплатах российским пенсионерам в октябре 18:08
Армия

«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»

Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»
Войска Северного флота России завершили учения в Арктике. В них участвовали «арктические» танки Т-80БВМ, авиация и средства ПВО – всего восемь тысяч военнослужащих и 800 единиц техники. «Газета.Ru» разбиралась, для чего Россия наращивает военное присутствие на Севере, какой техникой там обладает и как на это реагируют страны НАТО.

Отодвинуть подлодки США

В состав Северного флота входит 41 подводная лодка (восемь из них – с баллистическими ракетами) и 38 надводных кораблей, в том числе – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на ремонте. Северный флот обладает самой большой подлодкой в мире – крейсером «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула». С 2002 года субмарина участвует в испытаниях баллистических ракет «Булава».

В 2013 году Северный флот получил первый атомный крейсер проекта 955 «Борей» – «Юрий Долгорукий». Вторым атомоходом проекта 955 стал «Князь Владимир», который был спущен на воду в ноябре 2017 года. Также в 2017 году Северному флоту передали большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711. Он предназначен для перевозки и десантирования усиленного батальона морской пехоты.

Арктические моря и Северный ледовитый океан – сфера действия подлодок НАТО. В первую очередь – США и Великобритании. У них там есть как атомные многоцелевые подлодки, так и лодки-носители межконтинентальных баллистических ракет, рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский.

«Поэтому усиление Северного флота России, развертывание систем мониторинга обстановки на воде и под водой заставляет наших оппонентов более осторожно планировать свои маневры, держась на большом удалении от наших военных средств в этом регионе», – добавил эксперт.

Северный флот имеет в своем составе сухопутные соединения мотострелков и морпехов, дислоцированных на границе с Норвегией. В задачу первых входит оборона границы и объектов Северного флота, вторых – участие в морских десантных операциях.

Сухопутные подразделения Арктики получили на вооружение технику, разработанную специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Это и зенитные комплексы «Панцирь-СА», и двухзвенные вездеходы, специальные машины для отдыха, приготовления и приема пищи. Также мотострелки получили «арктические» танки Т-80БВМ – машины в бело-серо-черном камуфляже, приспособленные к действиям в Арктике.

Северные воздушные игры

Россия занимается и модернизацией военных авиабаз в Заполярье – здесь планируется восстановить более 10 аэродромов. На них разместятся бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолеты различных типов. Северные базы планируется использовать и для дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160.

Сейчас контроль за воздушным пространством в Заполярье ведется радарами 1Л119 «Небо-СВУ». Их включили в состав 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Этот комплекс создан для обнаружения крылатых ракет, беспилотников, самолетов-«невидимок» и гиперзвуковых целей.

США и Норвегия также усиливают свою боевую авиацию в регионе. По данным норвежской газеты Aftenposten, к 2024 году королевские ВВС полностью перейдут на истребители пятого поколения F-35. Канада планирует развернуть в Арктике более 70 истребителей F-18. США намерены после года обновить авиапарк 11-й воздушной армии, дислоцированной на Аляске.

«Основные маршруты полетов стратегической авиации США в случае гипотетической войны с Россией идут через Северный полюс и Арктику. Это наиболее выгодные маршруты для стратегических бомбардировщиков, с которых можно осуществлять пуски крылатых ракет, – рассказал Мураховский. – Наиболее энергетически выгодные траектории пусков межконтинентальных ракет с территории США по целям на территории России проходят через Северный ледовитый океан».

Поэтому развертыванием сил и средств контроля воздушного пространства, усилением боевой авиации в регионе Россия отодвигает этим возможные рубежи пусков ракет авиации США на несколько сотен километров, считает Мураховский.

«Осваиваем чужую планету»

«Арктика – это регион, богатый золотом, медью, газом, платиной. России необходимо закрепить за собой арктические рубежи. Поэтому там выстраивается инфраструктура, совершенствуется боевая выучка военнослужащих, проходят постоянные учения с применением арктической техники. В Заполярье – уникальные здания и техника. Фактически, в их создании задействованы космические технологии. Как будто осваиваем чужую планету», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры политологии и социологии РЭУ, военный политолог Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, «лакомым куском» Арктику для всех стран делает также Северный морской путь . По словам Перенджиева, «это принцип будущего – кто властвует в Арктике, тот обретает мировое господство».

«Северный морской путь – международная морская трасса, которая в ближайшем будущем станет одним из важнейших логистических направлений в перевозке грузов с Тихого океана в Атлантику. Это короткий, логистически более выгодный маршрут. Сейчас грузооборот относительно небольшой – 33 миллиона тонн за год, но в обозримой перспективе оборот может вырасти на порядок», – считает Мураховский.

Перенджиев отметил, что США и Канада считают свои интересы в Арктике ущемленными.

«Правительства этих стран полагают, что они также имеют право на арктические ресурсы. То, что Россия закрепляется здесь – серьезный вызов, в первую очередь, для США», – отметил эксперт.

Он также заявил, что учения США в Баренцевом море показали их неумение действовать в условиях вечной мерзлоты.

«У США нет шансов на освоение Арктики только потому, что у них нет ледоколов. Кроме одного, который они никак не могут отремонтировать. У России – целый ледокольный флот. У нас десантники уже сделали прыжки с парашютом в арктической зоне, США на это вообще не способны. У них нет перспективной военной системы борьбы за Арктику. Их учения в Норвегии, в Баренцевом море показывают их слабые места, они не умеют действовать в условиях вечной мерзлоты», – утверждает Перенджиев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания»
В Минкульте объяснили запрет на прокат «Искушения» Пола Верховена
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
Терраса на крыше и окно в ванной. Россияне ищут необычное жилье
Застройщики рассказали о новых запросах покупателей недвижимости
National Interest: США догоняют Россию в разработке гиперзвукового оружия
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира
Песков объяснил недельное отставание часов Путина в день голосования
Основатель московской компании по заморозке тел заявил об угрозах
Новости и материалы
Захарова отвергла возможность отмены закона об иноагентах из-за давления Запада
«Бавария» забила семь безответных голов в матче Бундеслиги
Диетолог рассказал, как избавиться от жира на животе
Бывший президент «Спартака»: Кокорину без разницы играет он или нет, главное — платят
Депутат Европарламента пригрозил «Северному потоку — 2» превращением в руины
Почетный президент РФС назвал игрока, на которого стоит обратить внимание Карпину
СБУ и МВД Украины провели учения на границе с Россией
Захарова — о реакции западных СМИ на ролик в поддержку олимпийцев: собаки лают, караван идет
Британский дипломат предупредил о наказании для Лондона за срыв сделки по подлодкам
Эксперты рассказали о дополнительных выплатах российским пенсионерам в октябре
В РПЦ предложили осваивать иностранные языки по Евангелию
Емельяненко — о встрече с хейтером: у него коленки поджались, присел и обмочился
Эксперты доказали подделку подписи жены Баталова на документах фонда
Блогер Mellstroy отработает менеджером по закупкам за избиение модели Алены Ефремовой
На Украине рассказали, что уничтожает химическую промышленность в стране
Захарова раскритиковала американцев за призывы к бойкоту Олимпиады-2022
Прокуратура в Батайске начала проверку после попытки нападения мужчины с ножом на детей
WSJ: Apple пригрозила убрать приложение Facebook из App Store
Все новости
«Циничный геноцид»: в России осудили бойню на Фарерах
Россиян призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов
С Путиным и енотом: как россияне голосовали в первый день выборов
В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
Два рекорда мира при прокате на тройку: Акатьева стала сильнейшей на этапе Гран-при
Фигуристка Акатьева выиграла этап юниорского Гран-при в Красноярске
В России растет число заболевших COVID-19. С чем это связано
В России впервые с августа выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
Дело о налогах: о чем Тиньков договорился с США
Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению
Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании
Зачем именитые парфюмерные бренды создают странные ароматы
Живая легенда оперы: Анне Нетребко — 50
Пулевые ранения и взрыв: почему гибель генсека ООН Дага Хаммаршёльда остается тайной
60 лет назад в авиакатастрофе в Африке погиб генсек ООН Даг Хаммаршёльд
«Давайте смотреть в будущее»: США просят Украину забыть о «Северном потоке — 2»
В Госдепе посоветовали Киеву заниматься развитием своей энергетики
«Многие хотят бросить пить, но не умеют обращаться за помощью»
Нарколог Лазарев предложил перенести точки продажи алкоголя за пределы городов
Три взрыва в один день. Террористы атаковали Афганистан
При взрывах в Кабуле пострадали два человека
Субмариновый кризис: Франция отозвала послов из США и Австралии
Госдеп США выразил сожаление в связи с отзывом посла Франции из Вашингтона
«Удар был нанесен с искренней уверенностью, но это была ошибка»
Пентагон извинился за гибель мирных жителей в Кабуле при авиаударе США
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях