Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне

Войска Северного флота России завершили учения в Арктике. В них участвовали «арктические» танки Т-80БВМ, авиация и средства ПВО – всего восемь тысяч военнослужащих и 800 единиц техники. «Газета.Ru» разбиралась, для чего Россия наращивает военное присутствие на Севере, какой техникой там обладает и как на это реагируют страны НАТО.

Отодвинуть подлодки США

В состав Северного флота входит 41 подводная лодка (восемь из них – с баллистическими ракетами) и 38 надводных кораблей, в том числе – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на ремонте. Северный флот обладает самой большой подлодкой в мире – крейсером «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула». С 2002 года субмарина участвует в испытаниях баллистических ракет «Булава».

В 2013 году Северный флот получил первый атомный крейсер проекта 955 «Борей» – «Юрий Долгорукий». Вторым атомоходом проекта 955 стал «Князь Владимир», который был спущен на воду в ноябре 2017 года. Также в 2017 году Северному флоту передали большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711. Он предназначен для перевозки и десантирования усиленного батальона морской пехоты.

Арктические моря и Северный ледовитый океан – сфера действия подлодок НАТО. В первую очередь – США и Великобритании. У них там есть как атомные многоцелевые подлодки, так и лодки-носители межконтинентальных баллистических ракет, рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал отечества», член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский.

«Поэтому усиление Северного флота России, развертывание систем мониторинга обстановки на воде и под водой заставляет наших оппонентов более осторожно планировать свои маневры, держась на большом удалении от наших военных средств в этом регионе», – добавил эксперт.

Северный флот имеет в своем составе сухопутные соединения мотострелков и морпехов, дислоцированных на границе с Норвегией. В задачу первых входит оборона границы и объектов Северного флота, вторых – участие в морских десантных операциях.

Сухопутные подразделения Арктики получили на вооружение технику, разработанную специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Это и зенитные комплексы «Панцирь-СА», и двухзвенные вездеходы, специальные машины для отдыха, приготовления и приема пищи. Также мотострелки получили «арктические» танки Т-80БВМ – машины в бело-серо-черном камуфляже, приспособленные к действиям в Арктике.

Северные воздушные игры

Россия занимается и модернизацией военных авиабаз в Заполярье – здесь планируется восстановить более 10 аэродромов. На них разместятся бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25, истребители-перехватчики МиГ-31, вертолеты различных типов. Северные базы планируется использовать и для дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160.

Сейчас контроль за воздушным пространством в Заполярье ведется радарами 1Л119 «Небо-СВУ». Их включили в состав 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Этот комплекс создан для обнаружения крылатых ракет, беспилотников, самолетов-«невидимок» и гиперзвуковых целей.

США и Норвегия также усиливают свою боевую авиацию в регионе. По данным норвежской газеты Aftenposten, к 2024 году королевские ВВС полностью перейдут на истребители пятого поколения F-35. Канада планирует развернуть в Арктике более 70 истребителей F-18. США намерены после года обновить авиапарк 11-й воздушной армии, дислоцированной на Аляске.

«Основные маршруты полетов стратегической авиации США в случае гипотетической войны с Россией идут через Северный полюс и Арктику. Это наиболее выгодные маршруты для стратегических бомбардировщиков, с которых можно осуществлять пуски крылатых ракет, – рассказал Мураховский. – Наиболее энергетически выгодные траектории пусков межконтинентальных ракет с территории США по целям на территории России проходят через Северный ледовитый океан».

Поэтому развертыванием сил и средств контроля воздушного пространства, усилением боевой авиации в регионе Россия отодвигает этим возможные рубежи пусков ракет авиации США на несколько сотен километров, считает Мураховский.

«Осваиваем чужую планету»

«Арктика – это регион, богатый золотом, медью, газом, платиной. России необходимо закрепить за собой арктические рубежи. Поэтому там выстраивается инфраструктура, совершенствуется боевая выучка военнослужащих, проходят постоянные учения с применением арктической техники. В Заполярье – уникальные здания и техника. Фактически, в их создании задействованы космические технологии. Как будто осваиваем чужую планету», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры политологии и социологии РЭУ, военный политолог Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, «лакомым куском» Арктику для всех стран делает также Северный морской путь . По словам Перенджиева, «это принцип будущего – кто властвует в Арктике, тот обретает мировое господство».

«Северный морской путь – международная морская трасса, которая в ближайшем будущем станет одним из важнейших логистических направлений в перевозке грузов с Тихого океана в Атлантику. Это короткий, логистически более выгодный маршрут. Сейчас грузооборот относительно небольшой – 33 миллиона тонн за год, но в обозримой перспективе оборот может вырасти на порядок», – считает Мураховский.

Перенджиев отметил, что США и Канада считают свои интересы в Арктике ущемленными.

«Правительства этих стран полагают, что они также имеют право на арктические ресурсы. То, что Россия закрепляется здесь – серьезный вызов, в первую очередь, для США», – отметил эксперт.

Он также заявил, что учения США в Баренцевом море показали их неумение действовать в условиях вечной мерзлоты.

«У США нет шансов на освоение Арктики только потому, что у них нет ледоколов. Кроме одного, который они никак не могут отремонтировать. У России – целый ледокольный флот. У нас десантники уже сделали прыжки с парашютом в арктической зоне, США на это вообще не способны. У них нет перспективной военной системы борьбы за Арктику. Их учения в Норвегии, в Баренцевом море показывают их слабые места, они не умеют действовать в условиях вечной мерзлоты», – утверждает Перенджиев.