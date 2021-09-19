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Армия

«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»

Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Украинская морская авиация провела учения в Херсонской области, граничащей с Крымом. Военные отработали пуски ракет и бомбометание. Учения проводились в течение нескольких дней. «Газета.Ru» поговорила с российскими и украинскими экспертами, чтобы выяснить, чем располагают ВМС Украины, с какой целью проводилась военная тренировка морских летчиков и несет ли она угрозу России.

«Летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой во время летной смены. В тренировках принимали участие вертолеты Ми-8 и Ми-14ПЧ, — сообщила пресс-служба Генерального штаба Украины в социальной сети Facebook. — Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска подлодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям».

Заместитель командира 10-й отдельной морской авиационной бригады ВМС Украины подполковник Родион Казаков подчеркнул, что экипажи «на отлично выполнили контрольные полеты».

В начале августа украинская морская авиация уже проводила учения в Черном море. Информагентство министерства обороны Украины «АрмияИнформ» тогда сообщило, что экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение подлодки условного противника, а после этого «обозначил зону для нанесения удара». В результате противолодочные вертолеты и самолет Ан-26 уничтожили условную цель.

Эксперты по-разному оценивают проведенные Украиной учения на границе с российским полуостровом. Глава украинского «Центра прикладных политических исследований «Пента», член Общественного света при МИД Украины Владимир Фесенко считает это «реальной демонстрацией возможностей украинской авиации в противостоянии с Россией».

«Россия контролирует акваторию Керченского пролива, Азовского моря, часть акватории Черного моря, а еще и концентрирует войска возле границы между Крымом и Украиной. И эта военная база усиливается с каждым годом. Этому надо противостоять», — рассказал Фесенко в беседе с «Газетой.Ru». Уточнить как именно база усиливается и как украинские морские ВВС смогут усилению противостоять Фесенко отказался.

Генерал-майор ВВС России в отставке Александр Рогов, в свою очередь, назвал учения «полной профанацией с военной точки зрения».

«Современная украинская авиация ничего не может в реальности противопоставить России. Если говорить совсем грубо, то часто это просто уже металлолом. 10-я бригада вообще единственная, что там сейчас есть. А кроме десятка устаревших вертолетов и единственного АН-26, который все время на ремонте, там на вооружении еще три «кукурузника» АН-2. Это хороший самолет, по-своему уникальный. Но запустили его в серию в 1947 году.

Учения не имеют военного смысла. Это бряцание оружием для избирателей и западных кураторов Киева», — считает генерал Рогов.

По словам украинского политолога, члена Гуманитарного совета при президенте Украины в 2010-2104 годах Константина Бондаренко, учения связаны с тем, что «украинского обывателя перманентно пугают российским вторжением».

«У нас на протяжении семи лет говорят, что Россия готовит вторжение. К этой пропаганде мы привыкли. Сначала нам об этом говорил Петр Порошенко, а теперь Владимир Зеленский, — рассказал Бондаренко «Газете.Ru». — Приблизительно раз в месяц к журналистам выходят различные чиновники, говорят что владеют точными данными о российском вторжении на территорию Украины. Проходят годы, но ничего не меняется, позиция власти не подтверждается».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что учения прошли в логике имитации противостояния России.

«На настоящую войну в Киеве не пойдут, но будут всячески имитировать противостояние. Представьте, если бы украинцы попробовали реально обстрелять Крым, то это привело бы выдуманную Киевом украино-российскую войну в реальную, где будет огромное число жертв», — считает эксперт.

По его словам, подготовка летчиков морской авиации может рассматриваться еще и как ответ на российские учения «Запад — 2021».

«Сейчас Польша и Прибалтика очень напуганы учениями «Запад-2021», где задействовано большое количество военных. Своими действиями Украина показала, что провела собственные учения. Еще и недалеко от Крыма. По мере очень ограниченных сил Киев так продемонстрировал солидарность с НАТО и западными партнерами. Я считаю, что никаких поводов опасаться тут нет», — считает эксперт.

Военный политолог, доцент ГАНХиГС Валерий Волков считает, что опасаться стоит «инцидентов и провокаций», которые могут возникнуть в ходе подобных учений.

«Украинский самолет или корабль пересечет границу, даже, возможно, случайно. Москва что должна будет сделать? Правильно, отреагировать. А это будет повод, чтобы обвинить Россию в якобы агрессивном поведении. Как это уже было во время тарана 2018 года в Керченском проливе, когда наши пограничники задержали корабль ВМС Украины. Вертолет просто задержать не получиться, придется стрелять.

Это будет провокацией. И вот этого надо опасаться», — считает Волков.

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