Зачем России нужны универсальные десантные корабли

Минобороны России опубликовало видео заключительного этапа учений «Запад-2021» под Калининградом, где десантные корабли проекта «Зубр» использовались для доставки и высадки военной техники. В России сейчас два корабля этого проекта. «Газета.Ru» разбиралась в десантных возможностях российского военного флота.

Наиболее эмоционально отреагировали на видео с участием «Зубров» в британском таблоиде The Daily Mail. Российский десантный корабль там назвали «абсолютным чудовищем». «Зубры» – самые большие корабли на воздушной подушке в мире. Однако их немного.

В конце 1980-х годов в составе Военно-морского флота СССР было восемь кораблей проекта «Зубр». В настоящее время в составе ВМФ России осталось только два таких корабля – «Мордовия» и «Евгений Кочешков», входящие в состав Балтийского флота. В 2019 году они были отправлены на модернизацию, которая завершилась в феврале 2020 года.

По данным из открытых источников, «Зубры» имеют длину 57 метров и ширину 20 метров. Корабли оборудованы высокотемпературными газотурбинными двигателями, которые обеспечивают кораблю воздушную подушку благодаря четырем 2,5-метровым пропеллерам, а в движение его приводят еще три винта с переменным углом атаки и диаметром 5,5 метра.

«Зубров» часто принимали за НЛО, потому что во время их движения виден не сам корабль, а только водяная завеса, которую поднимают двигатели», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Корабль этого типа способен доставить на побережье три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров с морскими пехотинцами. Кроме перевозки десанта, корабль может осуществлять установку минных заграждений и оказывать десанту огневую поддержку.

Эти корабли востребованы в ВМФ других стран. Греция, купив три «Зубра» в 1990 году, использует их до сих пор. Китай тоже не выводит их из состава своего флота – у него на вооружении четыре «Зубра».

Десантные корабли на воздушной подушке могут действовать как самостоятельные боевые единицы, но наиболее эффективно применяются в составе группировки универсального десантного корабля (УДК).

«В СССР были подобные универсальные десантные корабли типа «Иван Рогов», «Николаев». Это внушительные корабли, они имели и вертолетную составляющую, и десантную. Сейчас, к сожалению, они у нас на вооружении не стоят», – сообщил «Газете.ru» бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.

На данный момент в составе ВМФ России нет действующих универсальных десантных кораблей. В 2010 году Россия и Франция объявили о заключении соглашения о строительстве двух УДК типа «Мистраль» для российского флота. Однако в 2014 году контракт был приостановлен, а в 2015 году – окончательно расторгнут.

«России нужны собственные универсальные десантные корабли. Он предназначены для выполнения специальных миссий за пределами страны. В первую очередь, это может быть Сирия, где мы имеем военную базу», – считает Дмитрий Литовкин.

«Сейчас командование ВМФ смотрит в сторону создания универсальных десантных кораблей. Требования к УДК формируются. В Керчи строятся два таких корабля. Они могут нести большее количество вертолетов, чем другие десантные корабли, созданные даже в СССР», – отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В 2020 году на судостроительном заводе «Залив» в Керчи были заложены четыре таких корабля. Их планируют передать флоту в 2027 году.

Вместимость строящихся УДК – до 1000 человек и 75 единиц боевой техники. Их авиагруппы составят до 16 десантных вертолетов Ка-29, противолодочных Ка-27, ударных Ка-52К. Корабли оснастят четырьмя десантными катерами.

УДК способен выполнять не только задачи по применению авиации, но и обеспечению огневой поддержки при выполнении экспедиционных задач. В том числе – с захватом плацдармов на берегу вероятного противника.

«Эти корабли нужно охранять, то есть мало просто построить УДК – нужно создать и его группировку. УДК требуют ума в построении боевого и походного порядка. Обязательна их огневая поддержка, охрана как под водой, так и над водой. Плюс авиационное прикрытие. Самый опасный враг для таких кораблей – самолеты», – подчеркнул адмирал Владимир Комоедов.

УДК работают во взаимодействии с десантными катерами, но как раз «Зубр», считает Комоедов, для этих целей «слишком большой».

«Определяющие критерии для этого – размеры катеров. Корабли типа «Зубр» – самые крупные. Более подходящими к размещению на российских УДК могут стать десантные катера проекта «Мурена». Их разработка началась еще в 1979 году, но новостей о продолжении их строительства на данный момент нет», – добавил Комоедов.

Базироваться на УДК может и десантный катер на воздушной подушке типа «Дюгонь». Он может взять на борт два танка или три БТР. В составе ВМФ России пять таких катеров, они были приняты на вооружение в 2010-2015 годах и служат в составе Балтийского и Тихоокеанского флотов. «Этого недостаточно, конечно», – убежден адмирал Комоедов.

Начиная с 2015 года какой-либо информации о закладке или строительстве новых катеров проекта «Дюгонь» в открытых источниках не появлялось.