«Проблемы надо безотлагательно решать»: почему система военных сборов нуждается в модернизации

Система военных сборов и переподготовки военнослужащих запаса давно устарела и нуждается в коренной модернизации. Об этом «Газете.Ru» сказал источник в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба ВС РФ.

Реклама

«Техника существенно усложнилась, и на двухмесячных военных сборах специалиста требуемой квалификации подготовить практически невозможно.

То, что вполне годилось в сфере подготовки военнослужащих запаса для середины 1950-х годов, совершенно не годится для военных конфликтов начала XXI-го века. И эти проблемы надо безотлагательно решать», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что сегодня весьма остро стоят вопросы содержания в резерве высокоподготовленных специалистов очень и очень многих военно-учетных специальностей. Например, в настоящее время в Вооруженных силах практически нет резерва как летного и штурманского, так и технического состава. «Чтобы его иметь в достаточном количестве, необходимо прибегнуть как к масштабным организационно-штатным преобразованиям, так и существенным финансовым вливаниям», — добавил источник.

В идеале для летного состава, к примеру, видится такой вариант — гражданин состоит в организованном резерве Воздушно-космических сил и систематически занимается при какой-нибудь летной части отработкой учебно-боевых задач на современном истребителе. И в любое время готов встать в строй и без всякого перерыва отправиться в зону боевых действий.

«Но для того, чтобы реализовать подобный вариант, нужны и ресурсы (в частности, топливо), и немалые деньги. Призывами и лозунгами подобную проблему не решить», — говорит представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Те же самые подходы касаются подготовки специалистов и других видов Вооруженных сил, родов войск и специальных войск (снайперов, саперов, разведчиков, РЭБ и др.).

Для чего нужны военные сборы

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в Вооруженных силах РФ и органах ФСБ россиян, пребывающих в запасе.

«Подобные документы вызывают, без всякого преувеличения, зубовный скрежет у любителей так называемой профессиональной армии. И практически сразу начинаются рассуждения о «массовой мобилизационной армии». К слову говоря, отечественная военная наука подобным термином не оперирует», — говорит «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

«При этом эксперты-любители обычно смешивают два понятия — уровень полевой, воздушной и морской выучки войск (сил) и способ комплектования, который может быть, как известно, по контракту и по призыву. Или применяется смешанный способ.

Причем способ комплектования на уровень профессионализма влияет мало. И призывная армия может достичь весьма высокого уровня выучки», — пояснил военачальник.

По словам генерала, разумеется, очень хорошо держать все части, соединения, объединения Вооруженных сил полностью укомплектованными по штатам и табелям военного времени, а также содержать в развернутом состоянии тыл Вооруженных сил и комплект формирований технического обеспечения. Однако этого просто не выдержит экономический комплекс страны.

«Так или иначе в особый период придется доводить боевой состав Вооруженных сил до уровня, необходимого для отражения и срыва агрессии, то есть проводить комплекс мероприятий и действий по переводу армии и флота с мирного на военное положение с проведением мобилизационного развертывания», — рассказал Валерий Запаренко.

«К примеру, тыл Вооруженных сил, как известно, делится на стратегический, оперативный и войсковой. Содержание в мирное время соединений, частей и учреждений оперативного тыла (не говоря уже о стратегическом) по штатам военного времени по экономическим и другим соображениям нецелесообразно. В связи с этим в мирное время должно содержаться не более 10-15% органов оперативного тыла. Можно, конечно, и в мирное время отмобилизовать тыловые базы фронтов, фронтовые бригады материального обеспечения, дорожно-комендантские и трубопроводные бригады, развернуть передовую и тыловую госпитальную базу, но возникает вопрос — а чем им заниматься в мирное время?» — пояснил Запаренко.

По словам генерала, примерно такая же ситуация складывается с частями и соединениями технического обеспечения. Теоретически в мирное время можно, к примеру, отмобилизовать ремонтно-восстановительный полк бронетанковой техники или артиллерийского вооружения, а также отдельные эвакуационные батальоны, но опять-таки — что им делать в мирное время, если нет потерь и необходимости в ремонте боевой техники. И нет нужды кого бы то ни было и куда-то эвакуировать.

А в период ведения боевых действий подобные формирования остро, жизненно необходимы. Возникает вопрос — как и каким образом готовить для них специалистов требуемой квалификации?

Разумеется, это касается не только частей и соединений тыла и технического обеспечения, а гораздо более широкого круга военно-учетных специальностей.

Ответ в этом плане в настоящее время может быть только один — за счет призыва граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. И именно на этих сборах давать им необходимую подготовку, чтобы при необходимости призвать эти категории военнослужащих, развернуть и укомплектовать соответствующие части и соединения и в самый короткий срок приступить к выполнению боевых и оперативных задач.

Однако надо заметить, что система подготовки и переподготовки военнослужащих запаса по объективным причинам (в первую очередь финансовым) мало изменилась по сравнению с советскими временами. И по большому счету, вопрос содержания организованного резерва Вооруженных сил и в наши времена стоит достаточно остро.

Пока по-прежнему недостаточно задействованы такие факторы, как личная заинтересованность военнослужащих запаса в высокой личной подготовке. Невелика и оплата воинского труда на подобных военных сборах.

Что касается вооруженных конфликтов XXI-го века, то вряд ли в ходе ведения боевых действий придется призывать на военную службу такое количество граждан, как это было, к примеру, в годы Великой Отечественной войны. Тогда, напомним, эта цифра достигла 39 млн. человек.