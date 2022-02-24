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Российские онлайн-магазины подверглись DDoS-атакам

StormWall: российские интернет-магазины с помощью DDoS-атак начали выводить из строя сайты конкурентов

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Во время февральских праздников в России произошел рост числа DDoS-атак на онлайн-магазины. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты ИБ-компании StormWall.

По данным экспертов, с 9 по 23 февраля количество атак на ритейлеров увеличилось на 38% по сравнению с предыдущими двумя неделями. По данным компании, такой резкий рост связан с обострившейся конкуренцией между представителями рынка.

«В феврале россияне отмечали два праздника: День святого Валентина 14 февраля и День защитника Отечества 23 февраля, и многие интернет-магазины использовали в этот период DDoS-атаки, чтобы вывести из строя сайты конкурентов», — отметили эксперты StormWall.

Согласно информации специалистов, максимальная мощность атак составляла 800 Гбит/с, а самая длительная атака осуществлялась в течение трех часов.

«К сожалению, с каждым годом, хакеры становятся все более изобретательны и используют все более прогрессивные способы организации DDoS-атак», — констатировал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

Ранее специалисты сообщали о регулярных мощных DDoS-атаках на российские банки, что приводило к сбоям в работе кредитных организаций и их приложений.

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