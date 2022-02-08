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Правительство России представило концепцию регулирования оборота криптовалют

Правительство РФ предложило регулировать оборот криптовалют на государством уровне

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Dado Ruvic/Reuters

Правительство России утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Отмечается, что в обсуждении мер регулирования участвовали различные ведомства: Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

«Целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций», — пояснили в пресс-службе.

Документ предполагает введение «жестких обязательств» для всех участников профессионального рынка.

Права граждан, как следует из концепции, будут защищать при помощи разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, а также за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Теперь последние будут обязаны, по аналогии с банками, иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Кроме того, согласно документу, профессиональные участники рынка должны будут информировать граждан о повышенных рисках в сфере криптовалют.

«Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности», — подчеркнули в правительстве.

Вопрос регулирования криптовалют ранее вызвал разногласия между Банком России и Минфином. В ЦБ считают, что допуск криптовалют в финансовую систему создает огромный риск для финансовой стабильности и повлечет за собой создание параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться установленным правилам.

В Министерстве финансов полагают, что при полном отсутствии регулирования криптовалют или их запрете может произойти дестабилизация отрасли. Помимо того, вероятно, увеличится доля теневой экономики, а также возрастет мошенничество.

Президент России Владимир Путин выступил в поддержку предложения Минфина о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отвергнув идею Центробанка о полном их запрете.

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