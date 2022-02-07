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Экспертиза не подтвердили факт атаки хакеров из России на США и взлом переписки Клинтон

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Kevin Lamarque/AP

Экспертиза не выявила следов атак на сервисы правительства США в технике, принадлежащей хакерской группировке Lurk. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее лидер хакерской группировки Константин Козловский заявил, что выполнял задания курировавших силовиков, среди которых было вмешательство в избирательную кампанию США, в том числе речь шла о взломе переписки кандидаты в президенты США Хилари Клинтон.

«Экспертизу проводили силовики совместно с ведущими компаниями в области информационной безопасности России, была проверена вся изъятая техника, носители информации, средства связи. Фактов атак на правительство США не выявлено. В изъятой переписке между членами группы это также не обсуждалось», — сказал источник в правоохранительных органах.

Кроме того, не была установлена связь Lurk с какими-либо сотрудниками ФСБ.

По словам собеседника агентства, заявления Козловского часто следуют за громкими сообщениями в СМИ. Возможно, таким образом, он пытается привязать свое уголовное дело к этим публикациям.

Группу хакеров Lurk задержали в мае 2016 года по подозрению в похищении 1 млрд 264 млн рублей из коммерческих компаний и банков. В настоящее время по делу проходят 22 человека.

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Атаки хакеров
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