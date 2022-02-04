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iPhone 13 рекордно подешевел в России

Стандартная модель iPhone 13 стала стоить 60 тыс. рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Новый iPhone 13 подешевел в России на 20 тыс. руб. по сравнению со стартовой ценой, об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Стандартную модель с памятью 128 ГБ теперь можно приобрести за 60 тыс. руб. в некоторых магазинах. Сообщается, что цена на смартфон стала падать еще в конце прошлого года. Так, iPhone 13 можно было приобрести за 65 тыс. руб.

При этом в официальном интернет-магазине Apple стоимость базовой модели смартфона составляет 80 тыс. руб., как при старте продаж в сентябре.

iPhone 13 оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором Apple A15 Bionic и батареей на 3240 мАч. Также смартфон имеет 4 ГБ оперативки и поддерживает 5G-сети.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о дате анонса нового бюджетного iPhone.

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