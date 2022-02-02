В России резко упал спрос на оборудование для майнинга

Продавцы майнингового оборудования зафиксировали снижение спроса на их товар, сообщает РБК. Тренд был замечен после заявления ЦБ о возможном запрете криптовалюты в России.

Число предложений о продаже видеокарт в январе увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2021 года. Это произошло из-за резкого падения спроса на них, сейчас он снизился на 4%. В частности, видеокарту GTX 660 выставляли на продажу на 14% чаще до доклада ЦБ, но после заявления пользователи интересовались этим товаром на 10% меньше.

Количество объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос через неделю после доклада упал на 15%.

По мнению регулятора, криптовалюты используются для спекуляции, переводов за рубеж, отмывания денег и финансирования терроризма. Однако, по данным РБК, эксперты сомневаются в возможности запрета майнинга в России.

Для майнинга криптовалют используются видеокарты, чипы, ASIC и другое оборудование. При облачном майнинге человек арендует мощности у компании, обладающей нужными ресурсами.

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