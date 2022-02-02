Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
FT рассказал, как наказать Россию в случае нападения на Украину 09:58
Биатлонистка Буртасова вылетит в Пекин 3 февраля 09:58
Российская армия закупит замену пистолетам Макарова 09:53
В Оперштабе Москвы рассказали, как оформить больничный по ОРВИ, COVID и... 09:51
Заразившийся коронавирусом фигурист Коляда сдал отрицательный тест 09:49
Роспотребнадзор: сочетание гриппа и COVID-19 протекает тяжелее 09:46
В Петербурге пьяный мужчина напал на фельдшера 09:43
Кондратюк сделал степ-аут на тройном акселе на тренировке в Пекине-2022 09:36
В США назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с другой... 09:35
В Госдепе США заявили о необходимости укреплять восточный фланг НАТО 09:33

В России резко упал спрос на оборудование для майнинга

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Продавцы майнингового оборудования зафиксировали снижение спроса на их товар, сообщает РБК. Тренд был замечен после заявления ЦБ о возможном запрете криптовалюты в России.

Число предложений о продаже видеокарт в январе увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2021 года. Это произошло из-за резкого падения спроса на них, сейчас он снизился на 4%. В частности, видеокарту GTX 660 выставляли на продажу на 14% чаще до доклада ЦБ, но после заявления пользователи интересовались этим товаром на 10% меньше.

Количество объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос через неделю после доклада упал на 15%.

По мнению регулятора, криптовалюты используются для спекуляции, переводов за рубеж, отмывания денег и финансирования терроризма. Однако, по данным РБК, эксперты сомневаются в возможности запрета майнинга в России.

Для майнинга криптовалют используются видеокарты, чипы, ASIC и другое оборудование. При облачном майнинге человек арендует мощности у компании, обладающей нужными ресурсами.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что найден способ взламывать биткоин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть