Блогерам с новой функцией предрекли массовые отписки фанатов

Сооснователь и исполнительный директор агентства по работе с инфлюенсерами Perfluence Кирил Пыжов сообщил «Газете.Ru», что введение платной подписки в соцсетях потенциально приведет к массовым отпискам фанатов у некоторых блогеров из Instagram и TikTok.

«Хочется сразу предупредить блогеров — не рассказывайте в каждой своей публикации и сторис о платной подписке, это может плохо сказаться на активности в вашем блоге и потере подписчиков», — отметил специалист.

Он предупредил об опасности активации новой функции в связи с тем, что слишком назойливое продвижение нового инструмента для аудитории вызовет скорее негативную реакцию.

«Бюджеты увеличиваются, инвесторы начинают качать деньги все больше и больше, поэтому социальные сети вводят платные подписки», — добавил эксперт. По его словам, монетизация контента пришла на смену доходам от рекламы.

Пыжов рассказал, что аудитория блогеров в соцсетях со временем продолжит расти, несмотря на платный доступ, так как люди постепенно привыкают к такому формату получения контента. «Новый инструмент не вызовет шквал негативных комментариев. Реклама, особенно назойливая, отходит на второй план и открывает путь новому инструменту», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Instagram вводится функция платной подписки. Участники платной подписки смогут смотреть эксклюзивные эфиры и сторис блогеров. Подобный контент будет отмечен специальным значком. Эту же функцию тестируют и в TikTok.