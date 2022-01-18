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Фото с опустевшими полками в советском магазине рассорило пользователей сети

В Twitter поспорили об изобилии товаров в СССР из-за снимка в аккаунте «Исторические Фото»

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Мошков Николай/TACC

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото», на которой изображены полки с однотипными банками в советском магазине. Описание снимка в посте рассорило юзеров сети: одни посчитали формулировку некорректной, другие согласились с подписью.

«Ассортимент товаров. СССР. 80-е», — говорится в подписи к фото. В комментариях пользователи обратили внимание на то, что взрослый мужчина сидит на одной из полок, а на прилавке лишь несколько однотипных банок в ряд. Отсутствие изобилия товаров на полках посчитали доказательством нищеты в СССР.

«Логичный финал брежневского застоя. Талоны на мясо и молоко ещё при дорогом Леониде Ильиче начали появляться», — написал cmdfidel. С ним согласился agavbeep. По его мнению, подобный ассортимент можно было застать в 1982 году и в Москве. «Как теперь говорят искусственный дефицит. Вагонами продукты гноили и выбрасывали, готовили почву так сказать, под смену курса», — посчитал автор комментария.

По словам pashkaru, он лично застал подобную ситуацию в СССР. «И консервы пирамидками, и хлеб в деревянных лотках россыпью. И редкие кости с надписью «мясо», — написал пользователь.

Были и те, кто посчитал снимок некорректным. Комментаторы с такой точкой зрения считали, что фото, если и было сделано в СССР, то не в 80-е годы, а позднее.

«Это после гайдаровских реформ такое началось. После 1991 года. Я в конце 80-х кита в советском универсаме покупал. Все было», — заверил mikeXXcentury. По его словам, в магазинах были доступны 4-5 сортов колбасы. Этого мнения придерживается и viktorovt. «Не надо обобщать! Это конец 80-х и начало 90-х! То, как крушили экономику Союза, происходило на моих глазах!» — добавил пользователь.

Ранее сообщалось, что российский игроки осудили в отзывах Steam игру War Mongrels от польских разработчиков, посвященную Второй Мировой войне. В комментариях отмечалось, что в проекте «придется убивать советских солдат, играя за фашистских дезертиров и польских подпольщиков».

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