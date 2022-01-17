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Илон Маск выпустит Cybertruck в двух вариантах

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Robert Hanashiro/USA TODAY/Reuters

Весной Tesla выпустит две версии пикапа Cybertruck разных размеров, сообщает портал Tom's Guide. Обновленные электромобили могут показать уже в марте.

Аналитик Трип Чаудри утверждает, что весной Tesla покажет две разные версии Cybertruck. Размер первого будет в точности повторять представленный в 2019 году, в время как другой будет на 15-20% меньше. Он также утверждает, что оба пикапа получат значительные изменения по сравнению с оригинальной моделью. Однако он не уточнил, в чем эти изменения будут заключаться.

В прошлом Илон Маск высказывался о возможности создания уменьшенной версии Cybertruck в связи с тем, что огромные пикапы не так популярны в Европе, как в США из-за более узких дорог.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Илон Маск отреагировал на жалобы российских владельцев электрокаров его компании. Бизнесмена просили открыть официальное представительство Tesla в России.

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