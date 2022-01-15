В Москве арестованы восемь хакеров группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал всех восьмерых подозреваемых по делу группы хакеров REvil. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Пузыревского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего 15 января арестованы восемь человек, задержанных ФСБ после обращения из США, которых ранее привезли в суд для избрания меры пресечения.

14 января Тверской суд Москвы арестовал двоих членов REvil, которые подозреваются в распространении вирусов вымогателей. Их вместе с 12 сообщниками задержали в тот же день сотрудники ФСБ. У киберпреступников были изъяты 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на украденные деньги. Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Высокопоставленная представительница администрации США заявила, что один из членов хакерской группировки REvil причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Чиновница назвала действия сотрудников ФСБ «очень важными шагами», и выразила надежду, что киберпреступники предстанут перед судом и будут наказаны.