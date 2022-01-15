В США рассказали, что взломал один из задержанных в России хакеров

Высокопоставленная представительница администрации США заявила, что один из членов хакерской группировки REvil, пойманной накануне российскими спецслужбами, причастен к взлому американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница назвала действия сотрудников ФСБ «очень важными шагами», и выразила надежду, что киберпреступники предстанут перед судом и будут наказаны.

«Мы ожидаем, что Россия будет преследовать в судебном порядке в рамках своей собственной системы этих преступников за те данные, которые они создали, за то, что они это сделали — таковы наши ожидания. И мы ожидаем, что они предстанут перед судом», — подчеркнула она.

Представительница американских властей напомнила, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден в прошлом году в Женеве создали экспертную группу, специализирующуюся на борьбе с вирусами-вымогателями. После этого Вашингтон передал Москве информацию о находящихся в России хакеров, которые подозреваются в совершении «подрывных атак на критически важную инфраструктуру США».

В пятницу, 14 января, Тверской суд Москвы арестовал двоих членов REvil, которые подозреваются в распространении вирусов вымогателей. Их вместе с 12 сообщниками задержали в тот же день сотрудники ФСБ. У киберпреступников были изъяты 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на украденные деньги.