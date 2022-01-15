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В США прокомментировали арест в России хакеров из REvil

В Вашингтоне выразили надежду, что суд над хакерами из REvil снизит киберпреступность

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Высокопоставленная представительница американских властей выразила надежду, что суд над пойманными в России хакерами из группировки REvil, снизит количество киберпреступлений. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем, что Россия арестует и будет проводить правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы в отношении этих преступников… Мы ожидаем, что они предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих», — сказала чиновница.

В пятницу, 14 января, Тверской суд Москвы арестовал двоих членов REvil, которые подозреваются в распространении вирусов вымогателей. Их вместе с 12 сообщниками задержали в тот же день сотрудники ФСБ. У киберпреступников были изъяты 426 млн рублей, $600 тыс., €500 тыс. и 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на украденные деньги.

В ФСБ подчеркнули, что основанием для розыскных мероприятий послужило обращение со стороны компетентных органов США, которые передали данные о лидере преступного сообщества и его причастности к преступлениям против зарубежных компаний.

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