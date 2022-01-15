США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты министерств

Высокопоставленная представительница американских властей заявила, что Вашингтон обеспокоен атаками киберпреступников, которым подверглись сайты украинских министерств, и предложил Киеву помощь в расследовании киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы находимся в контакте с украинцами и предложили свою помощь в ситуации, когда Украина изучает последствия и восстанавливается после этих инцидентов», — сообщила она. «Мы, а также наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, и президента [США Джо Байдена] проинформировали о ней», — рассказали журналистам во время телефонного брифинга.

Ранее в Пентагоне сообщили, что не знают, кто стоит за кибератаками на украинские сайты. Представитель военного ведомства США Джон Кирби отметил, что произошедшее — «часть сценария, который мы видели от России в прошлом». Пока трудно говорить о том, связана ли кибератака с «подготовкой Россией эскалации» ситуации вокруг Украины, добавил он.