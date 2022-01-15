Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США рассказали, что взломал один из задержанных в России хакеров 02:18
Болдуин отдал свой телефон властям для расследования гибели оператора 02:08
В США прокомментировали арест в России хакеров из REvil 01:59
США собрались готовить украинских бойцов на территории трех европейских стран 01:53
Жена экс-игрока «Рубина» Данченко погибла в ДТП 01:42
Пушков высмеял желание Зеленского «оказаться в высшей лиге» и встретиться... 01:34
Сотня Борисов Джонсонов станцевали перед резиденцией премьера 01:22
Наставник «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина 01:21
В Польше призвали ввести санкции против российских спортсменов 01:14
Обвиняемым в убийстве девочки в Костроме проведут психиатрическую экспертизу 01:05

США предложили Украине помощь в расследовании кибератак на сайты министерств

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Seth Wenig/AP

Высокопоставленная представительница американских властей заявила, что Вашингтон обеспокоен атаками киберпреступников, которым подверглись сайты украинских министерств, и предложил Киеву помощь в расследовании киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы находимся в контакте с украинцами и предложили свою помощь в ситуации, когда Украина изучает последствия и восстанавливается после этих инцидентов», — сообщила она. «Мы, а также наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, и президента [США Джо Байдена] проинформировали о ней», — рассказали журналистам во время телефонного брифинга.

Ранее в Пентагоне сообщили, что не знают, кто стоит за кибератаками на украинские сайты. Представитель военного ведомства США Джон Кирби отметил, что произошедшее — «часть сценария, который мы видели от России в прошлом». Пока трудно говорить о том, связана ли кибератака с «подготовкой Россией эскалации» ситуации вокруг Украины, добавил он.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть