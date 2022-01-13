Самое популярное Youtube-видео набрало более 10 млрд просмотров

Клип на песню Baby Shark Dance установил рекорд Об этом сообщила в Twitter южнокорейская образовательная компания Pinkfong, разместившая ролик.

«Сегодня мы отмечаем наше историческое достижение, - говорится в сообщении. - «Танец детеныша акулы» стал первым видео в истории, которое набрало 10 млрд просмотров на YouTube», — говорится в сообщении.

В клипе мальчик и девочка поют и делают танцевальную зарядку на фоне океанских глубин, где обитает акулья семья.

На текущий момент снято более 100 вариаций музыкального видео, песню исполнили на 11 языках.

Видео было опубликовано в 2016 году. Ранее клип попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое видео

Ранее журналисты из разных стран мира, входящие в Международную сеть проверки фактов (The International Fact-Checking Network), обратились к главе видеосервиса YouTube Сьюзен Войжицки с просьбой удалять ролики, распространяющие конспирологические теории о коронавирусе.