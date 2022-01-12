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Новый смартфон от Xiaomi получил название «Катюша»

Xiaomi выпустит игровые смартфоны Black Shark 5 под кодовыми названиями «Катюша» и «Патриот»

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Xiaomi

Компания Xiaomi разрабатывает два новых игровых смартфона серии Black Shark. Об этом в своем аккаунте на Weibo сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station.

По информации источника, в базе разработчиков фигурируют две модификации новинки, которые получили кодовые названия «Катюша» и «Патриот». Вероятно в продаже модели будут именоваться Black Shark 5.

Специалист под ником Digital Chat Station рассказал, что флагман для геймеров будет иметь последний процессор от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1. У смартфонов также будет аккумулятор емкостью 4600 мАч и ОС, основанная на Android 12.

Пока точные сроки выхода мобильных устройств не раскрываются. Ожидается, что Xiaomi официально представит смартфоны до конца 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» писала, какие флагманские и субфлагманские смартфоны заслуживают особого внимания потребителей в 2022 году.

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