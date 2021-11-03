В работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой

Пользователи сервисов Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на масштабные сбои. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

О неполадках в работе соцсетей передают пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран.

В России большинство пользователей Instagram (60%) столкнулись с перебоями в работе приложения, 21% — отметили проблемы с веб-сайтом, 19% — обратили внимание на неполадки с подключениями к серверам соцсети.

51% российских пользователей Facebook назвали проблему с подключением к сайту, 24% — к серверам соцсети, 24% — заметили сбои в приложении.

Предыдущий сбой в работе соцсетей произошел 29 октября.

Ранее во время мероприятия Oculus Connect 2021 глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta.

По словам Цукерберга, создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию. Он добавил, что метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить».