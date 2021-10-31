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Хакеры украли данные Трампа, Бэкхема и шейха Дубая из базы ювелирного дома Graff Diamonds

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Depositphotos

Хакеры из якобы связанной с Россией группировки Conti украли базу данных ювелирного дома Graff Diamonds, среди клиентов которых экс-президент США Дональд Трамп, английский футболист Дэвид Бэкхем и шейх Дубая Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, сообщает газета Mail on Sunday.

Хакеры украли и опубликовали в даркнете 69 000 анкет и других конфиденциальных документов с данными клиентов Graff Diamonds. Кроме политиков и футболистов, среди клиентов ювелирного дома также есть актеры — например, Алек Болдуин и Том Хэнкс.

В даркнете опубликовано данные на 11 000 клиентов — по утверждению хакеров, это 1% украденных файлов.

«Мы проинформировали тех лиц, чьи личные данные были затронуты, и рекомендовали им предпринять надлежащие шаги», — заявили в Graff Diamonds.

Киберэксперты считают, что вымогатели могут в скором времени потребовать выкуп в криптовалюте или драгоценностях.

Ранее Meta (известная до этого как Facebook) обвинила жителя Украины в краже данных 178 млн пользователей.

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