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Эксперт заявил, что ребрендинг не поможет Facebook улучшить свой имидж

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Facebook Connect 2021

Профессор университета Флориды Эндрю Селепак считает, что смена названия компании Facebook на Meta вряд ли поможет улучшить репутации после многочисленных скандалов. Об этом он заявил РИА «Новости».

По его словам, имя Facebook оказалось токсичным и стало ассоциироваться с фейковыми новостями, скандалами, экстремистскими группами и наживой на людях. Селепак считает, что смена названия на Meta позволит компании поменять публичное лицо, но названия их самого прибыльного продукта останется прежним и не поменяет восприятия компании среди пользователей.

«Поскольку Facebook не будет менять названия своего главного продукта, общественность продолжит ассоциировать Meta и все сервисы под новым брендом с Facebook и Марком Цукербергом. Смена названия не меняет общественного мнения», — заявил профессор.

Ранее во время мероприятия Oculus Connect 2021 глава Facebook Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации, которая теперь будет называться Meta.

По словам Цукерберга, создание метавселенной многое значит для Facebook, именно поэтому он принял решение переименовать компанию. Он добавил, что метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди «будут жить».

Под нынешним названием Facebook существует с 2014 года. Впервые о запланированном ребрендинге стало известно на прошлой неделе.

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