Мессенджер Telegram запустил платформу для рекламы. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания заявила, что рекламные объявления в мессенджере показываются в больших общедоступных каналах, у которых есть свыше 1 тысячи подписчиков. Сами же рекламные тексты ограничены 160 символами.

Как отмечает мессенджер, содержание рекламных сообщений основано только на темах каналов, в которых они отображаются. Это означает, что каждому посетителю канала в Telegram будет показываться одно и то же сообщение. При этом пользовательские данные не анализируются, подчеркнули в компании.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскрыл механизм размещения рекламных сообщений в мессенджере. Он заявил, что большинство пользователей приложения едва ли заметят нововведение.

По словам Дурова, Telegram не будет демонстрировать рекламу в списке чатов, личных беседах или группах. Она будет показываться только в больших каналах — сервисах, где уже и так имеется реклама.

Также для показа рекламы не будут использованы личные данные, так как конфиденциальность пользователей для компании первостепенна, указал Дуров.

До этого в октябре стало известно, что Telegram приступил к тестированию функции рекламных сообщений.