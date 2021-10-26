Telegram и Livejournal включили в реестр соцсетей

Роскомнадзор (РКН) принял решение включить Telegram и Livejournal («Живой журнал») в реестр социальных сетей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно заявлению, 26 октября РКН внес в реестр соцсетей два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей.

«Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal», — сказано в сообщении.

В сентябре Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. Тогда в нем оказались Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Владельцам данных интернет-ресурсов были направлены соответствующие уведомления.

C 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, который обязывает ведомство сформировать и вести реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства.