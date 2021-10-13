В новых AirPods появятся полезные для здоровья функции

Американская технокорпорация Apple планирует добавить в новую модель беспроводных наушников AirPods несколько полезных для здоровья пользователей функций, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, среди изучаемых функций значатся измерение температуры владельца, контроль его осанки с целью корректировки и улучшение слышимости. В WSJ пояснили, что неизвестно, насколько сильно последняя функция будет отличаться от уже существующей в AirPods Pro функции «Усиление разговора», отсекающей фоновые шумы.

По данным издания, эти функции «не ожидаются к следующему году», а некоторые из них могут так и не дойти до полноценного релиза.

Ранее сообщалось, что Apple добавит в следующие версии своих умных часов Apple Watch компоненты для усиленного мониторинга здоровья владельцев. Утверждалось, что новые датчики позволят узнавать артериальное давление и температуру, однако внедрение этой разработки было перенесено на 2022 год.