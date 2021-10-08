Названы нелюбимые соцсети подростков

Среди социальных сетей наименьшей популярностью среди американских подростков пользуются Facebook и Twitter, говорится в исследовании финансовой компании Piper Sandler.

Так, только 2% из опрошенных сказали, что им нравится использовать эти платформы.

При этом наиболее любимой платформой был назван Snapchat (35%), второе место занял TikTok (30%) и третье досталось Instagram (22%).

Ранее, многие социальные сети, включая TikTok, YouTube, Netflix, Snapchat, Tinder и даже Twitter перестали работать из-за падения сервисов Facebook.

«Газета.Ru» подробно рассказывала о сбое в работе платформы Цукерберга.