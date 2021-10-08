Некоторые модели iPhone 14 лишатся «челки»

Две модели iPhone 14 получат дисплей без «челки», сообщает портал MacRumors.

Так, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут иметь вырез для фронтальной камеры в виде круглого отверстия как на многих смартфонах на базе Android. Стандартная модель iPhone 14 и новая iPhone 14 Max, который заменит mini, сохранят «челку» на экране.

Ранее стало известно, что будущий смартфон получит узнаваемый внешний вид — рамка и кнопки громкости будут выполнены в стиле iPhone 4, который вышел еще при Стиве Джобсе в 2010 году.

Кроме того, ожидается, что в будущей линейке «яблочного» смартфона не будет датчика отпечатков пальца TouchID.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о характеристиках будущего ноутбука Apple.