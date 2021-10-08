Маск объявил о переезде штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил на собрании акционеров, что штаб-квартира компании переезжает из Пало-Альто в американском штате Калифорния в техасский Остин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча проходит в Остине, где дольше года строится новое предприятие Tesla. Маск отметил, что калифорнийское жилье дорого стоит, и многие сотрудники Тesla, приезжающие из других штатов, не могут себе его позволить.

О «немедленном» переносе штаб-квартиры Tesla Маск заявил в мае 2020 года. Решение было связано с тем, что власти Калифорнии на фоне коронавирусных ограничений запретили возобновлять производство электромобилей.

Помимо Tesla в Остин в прошлом году решили переехать такие технологические гиганты, как Oracle и Hewlett Packard.

Ранее стало известно, что Маск планирует создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой