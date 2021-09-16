Apple и Google разъяснили правовые последствия вмешательства в выборы Госдумы

Глава комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал, что в парламенте готовится пакет законов, ужесточающий требования к IT-гигантам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, американские корпорации уже получили разъяснения правовых последствий за попытки вмешаться в выборы депутатов Госдумы.Так, последствия могут иметь и уголовный характер.

«Речь идет о жестких поправках в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы имеем полное взаимопонимание и работаем над ними в сотрудничестве с коллегами из Совета Федерации», — сказал Пискарев.

Он отметил, что подобное ужесточение в данном случае будет ответной мерой на «системное нарушение» российских законов зарубежными IT-корпорациями.

16 сентября состоялось заседание комиссии Совфеда, куда были приглашены представители Google и Apple. По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, эти иностранные компании в преддверии российских выборов занимались противоправной деятельностью, связанными с вмешательством во внутренние дела РФ.