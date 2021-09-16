В Совфеде заявили о вмешательстве Apple и Google в дела России

Действия Apple и Google в период выборов в Совете федерации рассматривают как вмешательство в дела России. Об этом заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА «Новости».

По его словам, в первую очередь необходимо проследить за организациями и физическими лицами, связанными с экстремистской деятельностью.

«Распространение ими информации и материалов в рамках избирательных кампаний имеет существенные ограничения, прямо установленные законом», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что в связи с вышеизложенным в России обратили внимание на американские компании Apple и Google, которые в период российских выборов занимались противоправной деятельностью, связанными с вмешательством во внутренние дела РФ.

Климов уточнил, что все доказательства по этому поводу были официально переданы МИД РФ послу США.

Ранее Климов сообщил, что на заседание комиссии Совфеда по суверенитету, которое состоится 16 сентября, приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы в России. По его словам, эти две компании находятся под пристальным вниманием комиссии и «к ним накопилось очень много вопросов».

До этого СМИ сообщали об имеющемся «колоссальном массиве» данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в российские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подтвердила это.