Эксперт рассказал, какие IT-профессии являются самыми востребованными на рынке

В ближайшие десять лет наиболее востребованными профессиями в сфере IT станут разработчики всех профилей, специалисты по анализу данных (Data Science), специалисты по построению пользовательских интерфейсов (UI/UX-дизайн), инфраструктурные инженеры (DevOps) и бизнес-аналитики, рассказал «Газете.Ru» Андрей Солодилов, старший партнер Лиги Цифровой Экономики.

«То количество цифровых продуктов и решений, которые сейчас появляются и планируются к созданию, – просто колоссально. Спрос на квалифицированных разработчиков сильно опережает все возможности технических вузов их готовить. Поэтому всем, у кого есть склонности и интерес к программированию, ближайшие 10 лет точно не грозит остаться без интересной работы», — отметил Солодилов.

Эксперт добавил, что мы живем в эпоху информационного взрыва, когда объем порождаемых человечеством данных растет фактически экспоненциально, поэтому для работы с ними крайне нужны специалисты по анализу данных. Разработка пользовательских интерфейсов тоже вышла в лидеры и будет сохранять свои позиции в связи с тем, что требования к удобству различных цифровых сервисов сейчас являются самыми критичными.

Если говорить про DevOps-инженеров, то это люди с техническими компетенциями, склонностью к работе с техникой, они также будут востребованы в ближайшие несколько десятилетий, ведь само развитие ИТ во всех областях требует поддержки огромного парка инфраструктуры.

Работа бизнес-аналитиков связана в первую очередь с постановкой задач — они обеспечивают связь между заказчиками и разработчиками, помогают выявить и транслировать пожелания и требования, которые пользователи предъявляют к продукту, тем самым обеспечивается востребованность разрабатываемого решения.