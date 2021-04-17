Власти Петербурга планируют регистрировать уличных музыкантов через интернет

Уличным музыкантам в Санкт-Петербурге потребуется регистрировать каждое свое выступление на специальном интернет-портале властей. Запуск новой платформы рассматривает комитет информатизации и связи, передает «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

Планами Пиотровский поделился во время заседания комитета по законодательству петербургского парламента. Во время встречи также обсуждался список мест, где будут запрещены выступления исполнителей, проработали ограничения по громкости. Еще могут принять запрет на барабанные установки.

Закон об уличных музыкантах городской парламент принял в первом чтении еще в сентябре 2020 года.

В результате заксобрание сформировало рабочую группу для доработки нового проекта с помощью поправок.

Ранее в ГД предложили штрафовать до 50 тыс. рублей за нарушение тишины в квартирах.