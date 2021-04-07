В квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога» идет обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире администратора Telegram-бота «Глаз бога». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Федора Сироша.

«Силовики взломали дверь в квартиру администратора этого чата и начали обыск», — сказал он.

Адвокат уточнил, что пока не ознакомился с сутью претензий.

При помощи «Глаза бога» можно было найти контакты человека через открытые базы данных. В марте Роскомнадзор уведомлял администрацию Telegram о необходимости блокировать ботов, которые занимались сбором личных данных россиян. После этого приложение заблокировало таких ботов.

Ранее компания Telegram разместила пятилетние конвертируемые облигации на миллиард долларов с доходностью в 7%. Также Центробанк фиксировал попытку манипулировать ценой на акции через Telegram.