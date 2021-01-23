В соцсетях удалено 89% сообщений с призывами подростков к участию в незаконных акциях

Социальные сети удалили 89% контента, призывающего несовершеннолетних поучаствовать в несогласованных акциях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

По его словам, взаимодействие с сервисами направлено на удаление незаконных призывов.

«На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и Вконтакте уже удалили 93% и 87% соответственно», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД предупредили, что дадут правовую оценку всем провокациям на несанкционированных акциях.