«Ъ»: в России появилась «новогодняя» схема кражи денег мошенниками

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Клиенты нескольких крупных банков России пожаловались на новую схему мошенничества. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, злоумышленники звонят гражданам с номера кредитной организации и сообщают о выгодных продуктах, например о вкладах с повышенной доходностью.

Как только человек дает согласие на ознакомление с условиями, данные логина и пароля от его личного кабинета в банке передаются мошенникам. Это происходит в момент перехода жертвы по отправленной злоумышленниками ссылке.

Эксперты отмечают, что данная схема уникальна тем, что мошенник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности. Кроме того, высокая действенность такого метода краж объясняется появлением у банков акций и предложений именно перед Новым годом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Набиуллина рассказала о звонке мошенников