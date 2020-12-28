«Ъ»: в России появилась «новогодняя» схема кражи денег мошенниками

Клиенты нескольких крупных банков России пожаловались на новую схему мошенничества. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, злоумышленники звонят гражданам с номера кредитной организации и сообщают о выгодных продуктах, например о вкладах с повышенной доходностью.

Как только человек дает согласие на ознакомление с условиями, данные логина и пароля от его личного кабинета в банке передаются мошенникам. Это происходит в момент перехода жертвы по отправленной злоумышленниками ссылке.

Эксперты отмечают, что данная схема уникальна тем, что мошенник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности. Кроме того, высокая действенность такого метода краж объясняется появлением у банков акций и предложений именно перед Новым годом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Набиуллина рассказала о звонке мошенников