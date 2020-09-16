Названы цены на новые умные часы и iPad в России

Компания Apple установила цены на новые часы Apple Watch Series 6 и планшеты iPad Air, представленные на презентации 15 сентября. Соответствующие данные представлены на официальном сайте корпорации.

Так, цена на новый iPad начинается от 29,99 тысячи рублей. iPad Air с экраном 10,9 дюйма будет стоить не менее 55,99 тысячи рублей. Цены варьируются в зависимости от объема памяти и возможностей устанавливать сим-карту.

За новые «умные» часы Apple Watch Series 6 покупателям придется отдать от 36,99 тысячи рублей. При этом цена на Apple Watch SE будет начинаться от 24,99 тысячи рублей.

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