Полные характеристики флагманского iPhone 12 Pro Max утекли в сеть

Все технические характеристики iPhone 12 Pro Max утекли в сеть, передает Ixbt.com.

Среди изменений новый процессор A14 Bionic. Также улучшена батарея: она будет работать на 2 часа дольше, чем у предшественника.

Диагональ экрана OLED Super Retina XDR вырастет с 5,8 дюйма до 6,7 дюйма.

Светосила и набор объективов остались неизменными. А вот слухи о датчиках в 48 и 64 Мп оказались просто слухами — камера получит разрешение 16 Мп.

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