Медведев рассказал о цели создания «суверенного интернета»

Россия исходит из того, что государство должно иметь возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это один из признаков суверенитета, отметил Медведев.

Он добавил, что соответствующую работу российская сторона должна проводить на международном уровне.

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