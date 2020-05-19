Российские сервисы представили аналоги Zoom

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию групповых видеозвонков, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что одновременно разговаривать могут до восьми человек. Разработчики добавили, что будут улучшать функцию, чтобы к осени видеозвонки можно было проводить для класса или студенческой группы.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года пользователи «ВКонтакте» стали чаще пользоваться звонками — 64 млн разговоров в месяц.

Аналогичная возможность представлена в мессенджере Telegram. Функция защищена сквозным шифрованием, что ограждает переговоры от посторонних. Кроме того, приложение минимизирует затраты на трафик и скрывает IP-адрес.