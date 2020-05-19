Российские сервисы представили аналоги Zoom
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию групповых видеозвонков, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что одновременно разговаривать могут до восьми человек. Разработчики добавили, что будут улучшать функцию, чтобы к осени видеозвонки можно было проводить для класса или студенческой группы.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года пользователи «ВКонтакте» стали чаще пользоваться звонками — 64 млн разговоров в месяц.
Аналогичная возможность представлена в мессенджере Telegram. Функция защищена сквозным шифрованием, что ограждает переговоры от посторонних. Кроме того, приложение минимизирует затраты на трафик и скрывает IP-адрес.