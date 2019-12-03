В Роскомнадзоре объяснили блокировку Shutterstock

Несколько страниц крупнейшего фотобанка Shutterstock были заблокированы в России из-за нарушения законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

По словам представителя ведомства, некоторые изображения фотобанка были внесены в реестр запрещенных материалов, так как содержат оскорбление государственных символов страны и информацию о способах самоубийства.

Требования внести фотографии в реестр выдвинули Генеральная прокуратура и Роскомнадзор.

Отмечается, что доступ к страницам будет ограничен до удаления запрещенной информации.

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