Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц крупного фотобанка Shutterstock. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные реестра запрещенной информации службы.

По решению Генпрокуратуры, с 13 ноября ограничен доступ к одной из страниц сайта. Также по решению Роспотребназора, с 7 октября заблокирован доступ к страницам сайта Shutterstock.

Доступ ограничен на основании статьи 15.1 закона «Об информации» (ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему).

Известно, что некоторые интернет-операторы ограничили доступ ко всему сайту фотобанка.

В Shutterstock заявили Reuters, что неправомерные контент уже удален, и компания «продолжает работать со службой (Роскомнадзором), чтобы удалить с сайта миниатюры этих изображений в режиме предпросмотра».

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