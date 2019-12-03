Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к ряду страниц крупного фотобанка Shutterstock. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные реестра запрещенной информации службы.
По решению Генпрокуратуры, с 13 ноября ограничен доступ к одной из страниц сайта. Также по решению Роспотребназора, с 7 октября заблокирован доступ к страницам сайта Shutterstock.
Доступ ограничен на основании статьи 15.1 закона «Об информации» (ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему).
Известно, что некоторые интернет-операторы ограничили доступ ко всему сайту фотобанка.
В Shutterstock заявили Reuters, что неправомерные контент уже удален, и компания «продолжает работать со службой (Роскомнадзором), чтобы удалить с сайта миниатюры этих изображений в режиме предпросмотра».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Роскомнадзоре пообещали изменить список сайтов с «фейками»
— Роскомнадзор опубликовал список сайтов с «фейками»
— Роскомнадзор предупредил перед «черной пятницей» о мошенниках