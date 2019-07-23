Россиянам запретят иметь электронную почту без идентификации

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который накладывает запрет на использование электронной почтой в России без идентификации, передает РИА «Новости».

Идентификация будет проходить с использованием номера мобильного телефона. Договора об идентификации будут заключать организаторы сервисов электронной почты с оператором связи.

Также законопроект обяжет организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу электронных сообщений, которые содержат запрещенную в России информацию.